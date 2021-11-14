نشرة أخبار العالم.. سيف الإسلام القذافي يترشح للرئاسة في ليبيا.. هزة أرضية تضرب مناطق في السعودية والإمارات.. وتحذير خطير من استمرار الأزمة بين لبنان والخليج

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أزمة صحية جديدة.. إصابة الملكة إليزابيث بالتواء في الظهر

أعلن قصر باكنجهام اليوم الأحد، أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أصيبت بالتواء في ظهرها ولن تحضر قداس يوم الذكرى بنصب سانوتاف التذكاري في لندن.

وكان من المفترض أن تظهر الملكة إليزابيث الثانية علنا، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ خروجها من المستشفى الشهر الماضي.

وقال قصر باكنجهام في بيان اليوم الأحد: "قررت الملكة إليزابيث بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، ببالغ الأسف عدم تمكنها من حضور قداس ذكرى قتلى المحاربين".

وأضاف البيان: "الملكة تشعر بخيبة أمل للتغيب عن هذا الحدث".

وكان هذا الحدث، بمثابة أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عامًا، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن أمير ويلز سيضع إكليلا من الزهور نيابة عن الملكة، كما كان في السنوات الماضية، وسيحضر عدد آخر من أعضاء العائلة المالكة وكبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

وحسب موقع "ميرور" البريطاني، كان من المقرر أن تشاهد الملكة إليزابيث القداس في النصب التذكاري من شرفة مبنى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

يذكر أن الملكة اليزابيث توجهت إلى المستشفى أكتوبر الماضي، لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، واحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد.

سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الأحد، بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات الليبية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الصحيفة أن سيف الإسلام القذافي قدم ملف ترشحه شخصيا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي ليبيا.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

ومثلت خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، حيث يعارض مجلس الدولة القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها لا تملك حلا في إعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تمت صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وخلال مؤتمر بباريس حول ليبيا أمس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الالتزام بموعد الانتخابات، لكنه حث الأجسام التشريعية ومنظمات المجتمع المدني على أن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة يتوافق عليها الأطراف لضمان إنجاح الانتخابات وقبول نتائجها.

هزة أرضية تضرب مناطق في السعودية والإمارات

أفادت قناة "العربية" السعودية اليوم الأحد، بأن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المناطق شرقي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وذكرت القناة، أن هزة أرضية خفيفة ضربت المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

ونقلت القناة عن مركز الأرصاد الإماراتي، أن هزة أرضية ضربت عدة إمارات بقوة 2.3 ريختر، فيما أفادت فضائية "الشرق" بأن سكان دبي شعروا بهزة أرضية خفيفة ظهر اليوم.

وقال مركز الأرصاد الإماراتي، إن زلزالا شدته 6.2 ريختر ضرب جنوب إيران على عمق 10 كلم لكنه لم يؤثر سلبا على الإمارات.

الكويت.. مرسوم أميري بشأن استقالة الحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، مرسوما أميريا يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بشرط أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء في نص المرسوم الأميري: "بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:

• مادة أولى «تقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».

• مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكانت وسائل الإعلام الكويتية أفادت، الإثنين الماضي، بأن الحكومة حسمت خياراتها وقدمت استقالتها اليوم لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، بأن رئيس الوزراء رفع كتاب استقالة الحكومة للشيخ نواف الأحمد بناءً علي ما تقضيه المصلحة الوطنية.

وأكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن اجتماعات مجلس الوزراء ضرورية لتسيير أمور البلاد إلا إذا أرادت الحكومة تأجيل البت في القضايا المطروحة لحين تعيين الوزراء الجدد، لافتة إلى أن حكومة تصريف العاجل غير محددة المدة، والقضايا التي تبت فيها غير مصنفة بل الأمر نسبي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزراء المستبعدين معروفون واسم رئيس الوزراء معروف ومحسوم وهو الشيخ صباح الخالد، وبدأت مداولات ومشاورات التوزير قبل الاستقالة رسميا بوقت، ولوحظ عزوف من جانب بعض ممن عرض عليهم المنصب الوزاري.

هذا هو الذل بعينه.. تحذير خطير من استمرار الأزمة بين لبنان والخليج

حذر البطريرك الماروني في لبنان، بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من استنزاف الوقت في استمرار الأزمة مع دول الخليج وعدم حلها؛ مؤكدا أنه سيقود البلاد إلى وضع معيشي واقتصادي صعب.

ووفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، قال الراعي إن: "استنزاف الوقت وعدم حلّ الأزمة مع دول الخليج يدخلنا في أزمة استنزاف اقتصادية ومعيشيّة تُصعّب الحلّ الأمر الذي يضّر بمصالح مئات الألوف من اللبنانيين"

وأضاف أن: "حل أزمة الخليج بشجاعة وطنية لا يمس بكرامة لبنان بل تعريض اللبنانيين إلى الطرد والفقر والعوز والعزلة هو ما يمسّ بالكرامة والعنفوان والسيادة".

وشدد البطريرك الماروني في لبنان على أنه لا يحق لأي طرف داخلي أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويعطل الحكومة ويضرب علاقات لبنان مع العالم ويشل القضاء ويعطل الحكومة، مضيفا أنه "لا يحق للمسؤولين أيضا أن يتفرجوا على كل ذلك فهذا هو فقدان الكرامة والذل بعينه".

وقال الراعي إنه: "من المؤسف تلكؤ المسؤولين في معالجة الأزمة مع دول الخليج".

وتابع: "إذا البعض يعتبر الحياد حملا صعبا فنحن نرى فيه الحل لإنقاذ لبنان".

واستطرد البطريرك اللبناني: "أي منطق يسمح بتجميد عمل الحكومة والإصلاحات والمفاوضات الدولية وكل ما يجري اليوم يتعارض تماماً مع نظامنا الديمقراطي فما لنا في صراع الدول والمحاور وما شأننا في تقرير مصير الشعوب الأخرى في وقت نحن عاجزون عن تقرير مصيرنا"، مؤكدا أنه: "هذا هو فقدان الكرامة والذّل بعينه".

وعلى خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، نشأت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبلدان الخليج، خاصة السعودية، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه ما كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.