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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | رسالة من الوزير لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي.. ومعلومات لا تعرفها عن جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

القومي للبحوث: عملنا منذ اليوم الأول لظهور كورونا على إيجاد لقاح مضاد
قال الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز القومي للبحوث يعد أكبر مركز بحثي في مصر الشرق الاوسط، وهدفه الاستراتيجي هو توجيه البحوث العلمية بما يخدم الدولة المصرية وتقديم الخطط البحثية التي تشتمل على محور تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطن والوقاية من الفيروسات.

 

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك العديد من الشكاوى والاستغاثات من أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، الذين يصرخون من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي على حد قولهم .

 

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: الكلية انتهت من توزيع الكتاب الإلكترونى على جميع الفرق
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن موقف الكتاب الإلكترونى وهل تم الأنتهاء من توزيعه على الطلاب خلال العام الدراسى الحالى .

 

مع قرب افتتاحها.. معلومات لا تعرفها عن جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر
بعد عدة سنوات من بدء مشروع جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر ، تم الإنتهاء من 90% من الإنشاءات والتجهيزات حتى تصبح جاهزة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى القادم 2022-2023 .

 

ختام ثاني فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال بجامعة حلوان

اختتمت فعاليات تدريب المجموعة الثانية فى مبادرة تأهيل ١٠٠٠٠ رائد أعمال بالتعاون بين كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان ممثلة فى وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بالكلية بالتعاون مع مكتبة مصر الرئيسية العامة ونادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية، برئاسة الدكتور رياض طاهر مدير المكتبة.

 

وكيل التعليم القليوبية تتفقد مدارس بنها لمتابعة الإجراءات الاحترازية
تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم فى القليوبية مدارس إدارة بنها التعليمية لمتابعة انضباط المدارس وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل المدارس، حفاظا عليهم من فيروس كورونا المستجد.

 

غدا.. سفير الفاتيكان بالقاهرة يزور جامعة أسيوط
أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال الجامعة غداً، الاثنين الموافق 15 نوفمبر، المطران نيقولاوس هنري تيفينان، سفير الفاتيكان بالقاهرة.

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