نائب بمجلس الشيوخ يطلق مبادرة لفرش مساجد الإسكندرية

أطلق النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، مبادرة لفرش المساجد في الإسكندرية، حيث بدأ تنفيذ المبادرة بمنطقة الزوايدة بريف المنتزه بمسجد الخروعة خدمة لأهالي المنطقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف في الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة.



ووجه زكريا الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وقيادات المديرية قي الإسكندرية علي تسهيل الإجراءات الخاصة بفرش المساجد باعتباره البداية لاستكمال هذه المبادرة الرائعة.

اقرأ أيضا:

تدرس قصتها في منهج «3 إعدادي».. طالبة ثانوي تحل أزمة المياه في مصر وتصل بابتكاراتها للعالمية.. فيديو



وأكد زكريا أن المبادرة تحمل قيم وطنية مهمة، وتأتي تأكيدًا واضحا على مبادئ الوحدة الوطنية ورسالة واضحة لأعداء الوطن علي ترابط نسيج الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه ورفضه لدعاوى الفتنة، مشيرا إلى استقبال الاهالي والمصلين للمبادرة بالترحاب والتشجيع.



وشدد زكريا على أن أفضل رد على مواجهة الفتن والدسائس التي تستهدف وحدة الوطن هو تجاهل مثل هذه الأخبار والأفكار والعمل الفعلي نحو قبول الآخر وبذل المجهودات دون مصلحة، وهذه هي الرسالة الأكثر تأثيرا نحو الداخل والخارج.



وأكد أن التناحر والصراع الديني لم يؤدي إلا لنكسة الأمم في الشرق الأوسط مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن وليبيا ولكن الشعب المصري وقيادته الحكيمة استطاعت المرور بالوطن من فخ الحروب الطائفية لتمثل مصر نموذج الاستقرار والمواطنة في قلب منطقة الصراع.