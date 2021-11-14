الغزاوي: تعظيم موارد النادي الأهلي هدف أساسي لقائمة الخطيب

أكد محمد الغزاوي المرشح على منصب العضوية فوق السن في انتخابات مجلس النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أنه لم يكن ليترشح لو لم يتم اختياره ضمن هذه القائمة التزاما بمبادئ الأهلي وحفاظا على استقرار النادي ووحدة مجلس الإدارة، لافتا إلى أنه سيظل في خدمة أعضاء النادي وجماهيره.



وقال الغزاوي إنه سبق له أن كان عضوا بمجلس إدارة النادي في دورة 2004 ولكن لم تشمله القائمة في الدورات الانتخابية التالية فلم يفكر مطلقا في الترشح مستقلا ولم يبتعد عن النادي.



وأثنى الغزاوي على ثلاثي مجلس الأهلي الذين رفضوا خوض الانتخابات وعلى رأسهم إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل، مؤكدا أن القائمة الانتخابية عرف سائد داخل الأهلي للمحافظة على وحدة واستقرار النادي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية دائما هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها.



وأوضح الغزاوي أن قائمة الخطيب تخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي شامل يتضمن افكارا وأهدافا رائدة ومبتكرة تليق بالنادي واعضائه وجماهيره.

وأشار إلي أن البرنامج قائم على عدة محاور أهمها تعظيم موارد النادي المالية والعقارية واستمرار الثورة الإنشائية بجميع الفروع والتوسع فيها والإهتمام بقطاعات النادي الرياضية لتواكب المستوى العالمي من خلال الإستعانة بأفضل الخبرات والكوادر والأدوات الحديثة فضلا عن تطوير النواحي الخدمية للأعضاء من حيث جودة الخدمات بالمقر والفروع والإهتمام بأبناء الأعضاء وتوسيع قاعدة ممارستهم لكافة اللعبات وكذلك توفير ما يلزم لتعزيز مسيرتهم الدراسية والرياضية.



وقال الغزاوي إن إختيار خالد مرتجي للترشح على مقعد أمانة الصندوق كان موفقا نظرا لخبرات مرتجي في الجوانب الإدارية والمالية بجانب ما يملكه من شبكة علاقات دولية سوف تسهم في تعظيم ميزانية النادي وزيادة موارده وخلق موارد غير تقليدية للإنفاق على احتياجات النادي في فروعه الأربعة وفرقه الرياضية من خلال التعاون مع مجلس الإدارة.