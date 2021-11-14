الزيات: منع غير الملقحين دخول عملهم يدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا

يبدأ تطبيقه غدا الإثنين ...

تبدأ الحكومة غدا الأثنين تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا.





ومن جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الحكومة بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية هام جداً لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا المستجد خاصة مع اقتراب دخول مصر في الموجة الخامسة وارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس بالفترة الأخيرة.





وأضاف قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين فى تصريحات له أن الدولة عملت بقوة على التصدي لمواجهة أزمة انتشار كوفيدا 19 العالمية وتبعاتها المختلفة علي الشركات والقطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث اتخذت قرارات سريعة على المستويين الطبي والاقتصادي ووفرت ملايين اللقاحات للشعب المصرى بالمجان.





واكد قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن استمرار القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية دون تهاون لمساندة الدولة في مجابهة الأزمات وذلك من خلال تشجيع العمال في الحصول على اللقاحات ومنع دخول غير الملتزمين للشركات والمصانع ومواقع عمل المشروعات.



فيروس كورونا



وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أعلنت أنه بداية من 1 ديسمبر المقبل لن يُسمح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 343026 منهم 286891 حالة تم شفاؤها، و19435 حالة وفاة.

