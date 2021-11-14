رئيس مصر للطيران: تواجدنا في معرض دبي فرصة للتوسع بالسوق العربي والدولي

أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حرص الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المشاركة في معرض دبي للطيران 2021، والذي يعد حدثا دوليا مهما إيماناً بضرورة التواجد في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، خلال تواجده بجناح الشركة القابضة الخاص، في معرض دبي للطيران 2021، إن هذه المشاركة تزيد من فرص التوسع في السوق العربي والإفريقي والدولي ويمنح شركات مصر للطيران الفرصة لعرض إمكانياتها في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في إطار التأكيد على ريادتنا في هذه الصناعة، والعمل على خلق فرص استثمارية كبيرة للتعاون والتنسيق مع شركاء الصناعة في جميع دول العالم وخصوصا دول الجوار والأشقاء العرب والأفارقة.

ووقعت كلا من مصر للطيران للخدمات الأرضية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، اليوم، الأحد، على هامش فعاليات معرض دبي 2021، عقدين جديدين مع شركة (ODEON Tours) الروسية، لتقديم خدمات أرضية لرحلات الشركة الروسية التي تسيرها إلى المطارات الروسية، وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، وذلك بهدف تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية.

