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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

نتالي قباني
نتالي قباني

شهدت السنوات الأخيرة مجهودات حثيثة  لتمكين المرأة  في كافة المجالات ، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية ، ولم تعد المرأة محصورة في الصور السلبية النمطية  المحصورة في موضوعات متعلقة بالموضة والأزياء والرشاقة والتجميل ، من خلال التركيز  على المرأة كجسد والاهتمام بالمظاهر الحسية في تصوير جمال المرأة وتوظيف صورة المرأة كجسد  جميل  كعنصر لجذب اهتمام الرجل .

وفقا  لدور الإعلام وتأثيره الواضح في جميع نواحي الحياة اليومية والاجتماعية تبين أن تأثير الإعلام على المرأة مهم في عملية التنشئة وغرس القيم وأخيرا تطرق دور الإعلام لقضايا المرأة مثل العنوسة والطلاق والحياه الكريمه والنفقة والحضانة وحقها  في وجود مصدر للدخل ومناقشة قضايا الحجاب وزواج القاصرات لم يعد هو الموضوع الرئيسي خاصة أن مناقشة موضوعات المرأة في الإعلام كان لغير المتخصصين بمناقشة موضوعات سطحية واختيار موضوعات  دون الرجوع للمرأة في تحديد قضاياها.

 أما حاليا  تغيرت أهداف الإعلام وموضوعاته بالنسبة للمرأة حيث ظهرت صورتان مختلفتان للمرأة في وسائل الإعلام بكل أشكالها. إحداهما تبدو المرأة ضعيفة عاجزة عديمة الثقة في نفسها وحياتها، والأخرى  تبدو قادرة على اتخاذ القرار.

وتبقي مكانة الإعلام أشبه بمنارة للابداع والثقافة ومن يتابع الحراك الإعلامي يدرك أنه أصبح للمرأة جزء لا بأس به في صياغة الخطاب الإعلامي ، كما تبين حالياً أن الاهتمام بدور المرأة يعد نقلة غير مسبوقة في تاريخ الإعلام والصحافة لحل مشكلاتها ومعالجة قضاياها.

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ساحة رأي

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

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