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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سوبر هاتريك فرنسا.. مبابي يحقق إنجازا غائبا منذ 63 عاما

صدى البلد

حقق النجم الفرنسي كليان مبابي، رقما قياسيا جديدا بعد قيادة منتخب الديوك لفوز كبير على  نظيره الكازاخي بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

 

ويعتبر كليان مبابي، أول لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بتسجيله أربع أهداف في مباراة واحدة منذ 63 عاما، بعدما سجل جاست فونتين رباعية في شباك ألمانيا الغربية في يونيو 1958.

 

وتأهل منتخب فرنسا لكأس العالم قطر 2022، بفوزه العريض على نظيره الكازاخي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية.

 

أهداف منتخب فرنسا، تناوب على تسجيلها كيليان مبابي بتسجيله أربعة أهداف في الدقائق 6، 12، 32، 87, فيما سجل كريم بنزيما هدفين.

 

وكان فاز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة جديدة بعد الفوز على لايبزيج الألماني الأسبوع الماضي (3-2)، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

 

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مبابي جائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره الكبير في إسقاط الفريق الألماني.

 

وسجل كيليان، الهدف الأول لبي إس جي، وصنع الثاني لزميله ليونيل ميسي، بخلاف تسببه في ركلتي جزاء لصالح فريقه، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف الفوز عبر الركلة الأولى.

 

يذكر أن كيليان مبابي سجل 6 أهداف في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، إضافة إلى هدف وحيد في مسابقة دوري الأبطال.

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