استشاري علاقات أسرية: الرجالة ملائكة ومش عندهم صفة العند.. فيديو

قالت داليا كمال، استشاري علاقات أسرية، إنه لا توجد صفة تسمى العند، مشيرة إلى أ، طريقة التصرف مع الشخص هي التي تولد داخله العند.

وأضافت داليا كمال، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز: "الرجال ملائكة ومش عندهم صفة العند ولا حاجة والراجل لما يبقا عنده صفة العند أحسن من أنها تكون في الزوجة".

وتابعت داليا كمال: "الراجل لما بيكون عنيد بيتحكم شوية في أعصابه لكن الست بتكون الصفة دي فيها صعبة جدا".

ولفتت إلى أن صفة العند يكتسبها الرجل بسبب الدلال الذي يحصل عليه من والديه، وحين يتزوج من إمرأة قيادية تحدث المشكلة.

وأردفت: “الست ساعات بتكون عاوزة رأيها هو اللي يمشي خاصة لما بتكون الأخت الكبيرة، وده أحيانا بيزعج الرجل”.