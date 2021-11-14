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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للسامبو يشكر مصر على تنظيم واستضافة البطولة الإفريقية

صدى البلد

قدم فاسيلي شيستاكوف رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، الشكر إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، على التنظيم الجيد للبطولة الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال شهر يوليو الماضي بمشاركة 18 دولة.

 

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بحضور جميع الأعضاء، بالتنظيم الجيد للبطولة الإفريقية، مقدما الشكر إلى الحكومة المصرية على روعة التنظيم.

 

وأبلغ فاسيلي شيستاكوف رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، امتنانه العميق على حسن استضافة الوفود الأفريقية في بطولة الأفريقية التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، بعد توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح البطولة التي تمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

واحتل المنتخب المصري للسامبو، المركز الثالث في البطولة الأفريقية حيث حصد الفراعنة خلال مشاركتهم الأولى في البطولة الأفريقية على 22 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

 

وشارك في المنافسات 18 دولة وهى: مصر الدولة المستضيفة وكل من المغرب، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كونجو برزفيل، كونجو الديمقراطية، الجزائر، تونس، موريتانيا، توجو، مالي، النيجر، غينيا، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، نيجيريا، بنين.

 

وأقيمت البطولة بنظام الفقاعة الطبية وفقًا للإجراءات المتبعة في الأحداث الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تواجد فيها أعضاء الاتحاد الدولي للسامبو.

 

وتعد لعبة السامبو ضمن أحد اللجان العاملة في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بـ «السامبو» كرياضة أولمبية.

 

ورياضة «السامبو» هي فنون قتالية روسية ومعناها الدفاع عن النفس دون سلاح، وهي رياضة حديثة نسبيا وطورها الجيش الروسي عام 1920 لتطوير قدراته على القتال القريب من دون سلاح، وتحتوي على بعض التقنيات من ألعاب القتال المختلفة مثل الجودو الياباني، والمصارعة الحرة، والمصارعة الكازاخستانية.

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