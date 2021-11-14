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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعيدي نضارتها.. دينا أبو السعود تكشف عن منتج لعلاج البشرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن البشرة النضرة لا تقتصر على سن العشرينيات والثلاثينيات، مشيرة إلى أن كريم بينكي يساعد على نضارة البشرة ؛ لاحتوائه على مكونات طبيعية .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعيد بناء الكولاجين ، موضحة أن تلك المادة تساعد على إزالة الخلايا الميتة .

وأشارت دينا أبو السعود إلى أن سر نجاحه هو استخدام جميع أنواع البشرة لهذه التركيبة، منوهة إلى أنه يساعد أيضا على إزالة الهالات السوداء والتجاعيد ويمنحها نضارة، ناصحة بعدم تناول النشويات والتدخين الذى يعمل على أكسدة البشرة.
ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة أنواع البشرة، ونصحت بعدم وضع الفتيات المزيد من مساحيق التجميل واستبدالها بكريم بينكى لاحتوائه على زبدة شيا ، كاكاو، مادة السيلانين التى تعمل على تقشير البشرة وإزالة الطبقات الميتة والبقع.

دينا أبو السعود كريم بينكي ست الستات توك شو الكولاجين

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