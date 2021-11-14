صيدلة حلوان تطلق دورة تدريبية لـ كتابة السيرة الذاتية

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب على كتابة السيرة الذاتية للتعرف علي مجالات العمل المتاحة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، محمد محروس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتعقد فعاليات الدورة التدريبية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم بعد غد الثلاثاء بقاعة السيمينار.

ونوهت ادارة الكلية بأنه على الطلاب الراغبين في الحضور يرجي التسجيل من خلال الرابط، حيث سيتم إرسال إيميل حال الحضور:

http://pharmacy.helwan.edu.eg/?p=5089.

وصرحت إدارة الأنشطة بالكلية بأن دورات كتابة السيرة الذاتية هي أولى خطوات التقديم لأي وظيفة، لأنها تعتبر الوسيلة الوحيدة للتعريف بالنفس أمام الشركات والمؤسسات، والتعريف بالشهادات الأكاديمية والعلمية والمهارات المهنية والخبرات السابقة التي يتمتع بها صاحب السيرة.

وفي حالة رغبة الطلاب الحصول على فرصة عمل فيجب عليهم التدريب علي كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، وبطريقة أنيقة خالية من الأخطاء.