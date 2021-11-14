وليد المصراتي يكشف خطوته المقبلة بعد مشاركته في إكسبو دبي2020

أعرب النجم وليد المصراتي عن سعادته بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي وقال: "في البداية أردت أن أحضر حفل الافتتاح والتجول في أرض المعرض ليومين أو ثلاثة ولكن سحر المكان وترحاب أهل الإمارات لي ولكل الزوار من أرجاء العالم غيّر من كل مخططاتي فأنا اليوم في الشهر الثاني لي في دبي وفي إكسبو 2020 دبي ومع الوقت يزداد الإبهار والحماس للقادم".

وعن مشاركته في إكسبو 2020 دبي أكد وليد المصراتي انه له تأثير في مجرى حياته حيث أنه يرى مستقبلاً له في الإمارات مما دفعه لنقل إقامته إلى دبي، وعن هذا قال وليد: "كانت زيارتي لدبي لمدة ثلاثه أيام، وتحولت اليوم من زائر لمقيم في الإمارات. فهنا يلتقي العالم وتجتمع الفرص، وحاليا احضّر لمشاريع فنية عدة ومختلفه في الايام والاسابيع المقبلة من الإمارات".

وليد المصراتي ضيف سيرين عبد النور في برنامج تلفزيون الواقع "بلا حدود"

وحل وليد المصراتي ضيفا على الفنانة سيرين عبد النور في برنامج تلفزيون الواقع "بلا حدود" والذ يذاع على تلفزيون الآن.

كما شارك المصراتي مع الكوميديانه اللبنانية أمل طالب في الحلقة الثانية من برنامج “عشنا وشفنا” وهو برنامج ترفيهي إنتقادي أسبوعي عبر أخبار الآن.

انقسمت الحلقة إلى فقرتين، الأولى انضم خلالها إلى أمل صديقها الكوميدي جاد بو كرم وعلق الاثنان بطريقة مضحكة وأسلوب ساخر على تقرير عن غلاء سعر البيض في العراق، وتقرير ثانٍ عن الغاء الدولار الجمركي في السودان وتقرير ثالث عن مول منجز لبيع الخضار والفواكه في لبنان إنما غير مفتتح.

وفي الفقرة الثانية، استضافت أمل طالب عبر تقنية زوم المؤثر على مواقع التواصل وطبيب الأسنان الليبي وليد المصراتي الذي شارك في خمسة تحديات مسلية في سبيل الفوز بجائزة البرنامج وهي "اللاشيء"!

وحمل التحدي عنوان "الخس في الأغاني" وخلاله كان على الضيف أن يعرف ما هي الكلمة التي استبدلت بكلمة خس في كل أغنية، وفي التحدي الرابع، وعنوانه "غرض من السوبرماركت"، طُلب من المصراتي أن يطرح عشرة أسئلة على أمل ليعرف ما هو الغرض الذي ابتاعته من السوبرماركت.