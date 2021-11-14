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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آمن ويحارب الشيخوخة

دينا أبو السعود: كريم بينكي يساعد على استعادة نضارة البشرة

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يتكون من مجموعة من المواد الطبيعية للمحافظة على نضارة البشرة، في جميع مراحل العمر، منوهة بأن الكريم يساعد على استعادة البشرة لنضارتها.

وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن كريم بينكى يتكون من فيتامين سى، وهو ما يعيد بناء الكولاجين لبناء خلايا جديدة، إضافة إلى مادة الثلاثين والتي تزيل الخلايا الميتة والتحفيز على إنتاج خلايا جديدة، دون مشاكل.

ودعت "دينا أبو السعود" أصحاب البشرة الجافة إلى استعمال كريم بينكى، للمساعدة فى عمل تقشير للبشرة إضافة إلى ترطيب البشرة لكون الكريم يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو، موضحة أنه يمكن استخدام الكريم مع تقدم السن، خصوصًا وأن النوم المتقطع والتوتر وتناول طعام غير صحى يعمل على أكسدة البشرة وهو ما يتطلب وضع الكريم.

 

 كريم بينكي آمن ويحارب الشيخوخة

 

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكى يحارب الشيخوخة ويعمل على معالجة التصبغات، لأن 75% من سيدات مصر يعانون من بقع وتصبغات بسبب الشمس وهالات سوداء، ويعمل الكريم على مساعدة السيدات.

وأضافت “أبو السعود”، أن الحوامل يستطعن استخدام الكريم بعد الشهر الثالث من الحمل فى جميع أنحاء الجسم، موضحة أن الكريم آمن ويتم وضعه صباحا وليلا، داعية إلى المواظبة على استخدامه بشكل يومى صباحا ومساء، مؤكدة أن الكريم يعطي نتيجة من أول أسبوع كما أن سعره جيد.

وأشارت "دينا أبو السعود" إلى أنه يمكن الاتصال للحصول على الكريم، مؤكدة أنهم وصلوا إلى عدد كبير من المحافظات، منوهة إلى أنه تم طرح صابونة طبية وهى خمس أنواع حسب نوع البشرة سواء جافة أو حساسة أو المختلطة، منوهة بأن الصابون مكون من مواد طبيعية مثل زبدة الكاكاو والشيا، كما أن هناك شامبو يعمل على ترطيب البشرة وهو مجموعة من الأنواع.

دينا أبو السعود كريم بينكي البشرة خبيرة التجميل ست الستات

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