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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العيل.. روبي تظهر في أول يوم تصوير مع أحمد حلمي |صورة

أحمد حلمي وروبي
أحمد حلمي وروبي

كشفت الفنانة روبي عن أول صورها له مع الفنان أحمد حلمي خلال أول يوم تصوير لفيلمهم الجديد الذي يحمل اسم " العيل".

 

ونشرت روبى، صورة تجمعها بالنجم أحمد حلمى على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت: "أول يوم تصوير فيلم العيل".

 

يشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة روبى والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

 

كانت أخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

 

بشرى تتمنى العمل مع روبى .. والأخيرة ترد: أنا جاهزة

نشرت الفنانة روبي  صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهر فى الصورة تصريح للفنانة بشري يفيد بأنها تريد العمل مع روبى فى أغنية جديدة، وردت روبى عليها قائلة: “حبيبتى يلا بينا عالاستديو أنا جاهزة”.

 

جدير بالذكر أنه يُعرض حاليا للنجمة روبي مسلسل شقة 6 ، تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف. 

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

 

أحداث الحلقات الأخيرة :

 

وشهدت أحداث الحلقة الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له .

 

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوح صباح ( سما إبراهيم ) أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

روبي أحمد حلمى العيل الفنان أحمد حلمى أول يوم تصوير

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