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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 18 عاما لسائق ومساعده للاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة فى القضية رقم 4645 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 967 لسنة 2021 كلى شمال بنها بالسجن المشدد للمتهم الأول "مساعد سائق" لمدة 11 سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه للمتهم الثانى "سائق" وذلك لاتجارهما بالهيروين المخدر وحيازة الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة طوخ.


صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمود منيب.


كانت معلومات سرية قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام سائق ومساعد سائق "تباع" بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ على الفور جرى إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثي  أشرف عليه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية.


وتمكنت الحملة بعد استئذان النيابة من ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول "جوال بلاستيكى" وجد بداخله سلاح نارى "بندقية ألية" و5 طلقات من ذات العيار وكيس به 431 لفافة من مخدر الهيروين و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، كما ضبط بحوزة الثانى سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار، وكيس به 80 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول.

القليوبية اسلحة نارية مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات المواد المخدرة مركز شرطة طوخ

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