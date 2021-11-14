15 راكب.. تفاصيل تصنيع أول أوتوبيس كهربائي في مصر بمكون محلي 80%..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن مصر ستقوم بتصنيع أول أوتوبيس كهربائي في مصر بمكون محلي 80% ، وقمنا بعمل أول نموذج لهذا الأتوبيس بعدد15 راكب وليس 14 وقمنا بعرض هذا النموذج في معرض النقل الماضي .

واضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن هذه الأتوبيسات ستكون متواجدة علي الطريق قبل عام 2022 ، مؤكدا أن مشروع السيارة الملاكي يختلف عن مشروع هذا الأتوبيس وستكون نسبة المكون المحلي فيها 50%.

واوضح هشام توفيق ، أن اليم اعتذرنا للشركة الصينية التي كانت ستقوم بمشاركتنا في تصنيع السيارة الكهربائية المصرية وقمنا بالتعاقد مع مكتب الماني لتوفير البديل في اقرب وقت .