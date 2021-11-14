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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واحد من ست معابد.. ديلي ميل تسلط الضوء على اكتشاف أثري مصري مذهل |صور

اكتشاف اثري
اكتشاف اثري

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على وصول علماء الآثار في مصر إلى   معبد شمسي قديم نادر، وهو ثالث معبد من هذه النوعية يتم العثور عليه على الإطلاق والأول الذي يتم اكتشافه منذ 50 عامًا، بعد التنقيب عنه.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم بناء هذه المعابد للفراعنة بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة لمنح الحكام مكانة الله، على عكس الأهرامات التي ضمنت أنهم كانوا آلهة في الحياة الآخرة أيضًا.

اكتشاف اثري


يعتقد أنه تم بناء ستة معابد فقط ، وحتى الآن تم العثور على اثنين فقط، لكن علماء الآثار الذين يقومون بالتنقيب تحت بقايا أحد معابد الشمس المعروفة في أبو غراب، شمال محلية الآثار المصرية أبو صير، وجدوا دليلاً على وجود معبد ثالث.

اكتشاف اثري

وكشفت الحفريات تحت بقايا معبد الشمس الذي بناه نيوسير إيني، الفرعون الذي حكم لمدة 24 إلى 35 عامًا في أواخر القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد خلال ما يُعرف باسم الأسرة الخامسة، عن قاعدة أقدم كانت مصنوعة من الطوب اللبن مما يشير إلى وجود مبنى آخر سابقًا هناك.

اكتشاف اثري
ديلي نيل علماء الآثار معبد شمسي مصر نادر منوعات

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