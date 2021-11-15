إشاعات وهدم استقرار.. كمال أبو رية يتحدث عن سلبيات السوشيال ميديا.. فيديو

خاص لصدى البلد

كشف الفنان الكبير كمال أبو رية، خلال ندوته في موقع “صدى البلد” عن مميزات وسلبيات السوشيال ميديا وعن استخداماتها المختلفة.

وقال كمال أبو رية:" السوشيال ميديا مثل ما لها بعض السلبيات لها مميزات كثيرة للغاية، يعني أول ما الموبايلات نزلت ، حدث تطور كبير وكنت بسعي ان يبقي معايا تليفون، استطيع ان اتواصل به مع أصدقائى واحبابي في ثانية وبسمع صوتهم".

أضاف :" السوشيال ميديا عملت حاله من التواصل الانساني السريع، ومن مميزاتها أنها أتاحت للجميع أن يتحدثوا مع يعضهم البعض، وعندما حدث تطور وأصبح هناك فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ظهرت بعض العيوب".

اختتم :" وتمثلت العيوب في وجود بعض المشاكل علي مستوي الاستقرار والشائعات مثل القضايا العلمية والقضايا السياسية ، فهناك بعض السلبيات لكن أنا شخصيًا مليش في السوشيال ميديا وبتعامل معاها مرات قليله لكن هي طبعا تتطور طبيعي في الحياة".

كما تحدث عن موقف طريف تعرض له مع الكاتب إسماعيل عبد الحافظ أثناء موافقته على دور الشاعر أحمد رامي في مسلسل أم كلثوم.

وقال كمال أبو رية:" لما جالي مسلسل أني أقدم شخصية الشاعر أحمد رامي ، وجدت الكاتب إسماعيل عبد الحافظ يتصل بي ووبخني بشدة حيث قال لي :" أنت هتعمل أحمد رامي؟ أنت مبتفهمش ، أنت متنفعش أحمد رامي خالص ".

وتابع كمال أبو رية :" قالي أنت ممثل شاطر وممكن تعمل الدور ، ولكن أنت عندك 38 سنة وأحداث المسلسل ستبدأ في الاربعينيات وتنتهي في الثمانينيات وبذلك ستحصر نفسك في أدوار معينة".

وأضاف كمال أبو رية :" بالفعل قمت بالاعتذار عن الدور ولكن فوجئت أن المخرجة إنعام محمد علي رفضت ذلك وأبلغتني إن لم أوافق علي الدور سيتم تكليفي به فوافقت على الدور وبالفعل حقق نجاحا كبيرا ".

كمال أبو رية ضيف صدى البلد :

حل الفنان كمال أبو رية والمخرج أحمد خالد أمين ضيوف على موقع صدى البلد لتكريمهما عن أحدث أعمالهما حكاية قلب مفتوح ضمن مسلسل ورا كل باب.

حكاية قلب مفتوح تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج تامر مرسي ، وتدور أحدثها حول النتائج المرتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه.

حكاية قلب مفتوح من بطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدي رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي.