تأييد برلماني لمقترح تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس.. نواب: تساهم في بناء الثقة بين أطراف المجتمع و تدعيم الثقة واحترام الذات

آراء النواب حول تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس

تعليم النواب: تدريس المادة سيدعم تعزيز الثقة والاحترام الاجتماعي

برلمانية: ضرورة تطبيق المادة على أرض الواقع

عميد حقوق المنيا: المجلس الأعلى للجامعات ألزم كافة الكليات بتدريس مادة حقوق الإنسان

أيد عدد من نواب البرلمان المقترح الخاص تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء اطلاق الاستراتيجي الوطنية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدي المواطن.

واكد النواب، أنه يجب إعادة تأكيد مسؤوليات جميع الهيئات عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، دون تمييز من أي نوع علي أساس العرق أو الجنس أو العرق أو النوع أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي والاجتماعي أو علي أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة أو علي أساس أخر.

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء اطلاق الاستراتيجي الوطنية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدي المواطن.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن الدولة المصرية تسعي في الخطة الجديدة إلي عدم إغفال أي أحد من أفراد المجتمع، وتهدف إلي عالم يسود أرجائه احترام المساوة وعدم التمييز بين الأفراد، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

وأضافت عضو مجلس النواب، انه يجب إعادة تأكيد مسؤوليات جميع الهيئات عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، دون تمييز من أي نوع علي أساس العرق أو الجنس أو العرق أو النوع أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي والاجتماعي أو علي أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة أو علي أساس أخر.

أيدت نجلاء محمود العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، المقترح البرلماني الخاص بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات أسوة بدول العالم المتحضر.

مزايا تدريس مادة حقوق الانسان

وقالت “العسيلي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تدريس المادة سيدعم تعزيز الثقة والاحترام الاجتماعي، وحل المنازعات، ومواجهة التمييز وتقدير أوجه التماثل والاختلاف، وتدعيم الثقة واحترام الذات؛ وبناء الثقة بين أطراف المجتمع.



وأكدت النائبة، ضرورة تطبيق المادة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتدريس فقط، للقضاء على التمييز بسبب القوالب النمطية في المجتمع مثل التمييز بحسب اللون والعرق أو التمييز بحسب الجنس أو الإعاقة، منوهة بأن المادة من شأنها إقامة مجتمع حريص على حقوق الإنسان.

ومن جانبه قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن المجلس الأعلى للجامعات ألزم كافة الكليات بتدريس مادة حقوق الإنسان، منوها إلى أن وضع الاستراتيجية الوطنية بالمناهج سيساعد كل شخص للتعرف على الحد الأدنى من حقوقه.





وأضاف “حسن سند” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الاولى المصرية، أنه لأول رة في تاريخ الدولة المصرية يقوم رئيس الدولة بـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبذلك تتحول حقوق الإنسان من مطالبات فردية او مطالبات مجتمع مدني إلى مطالب دولة مماثلة فى رئيسها.



وأكمل: هذه الاستراتيجية تعد نقلة من الناحية الثقافية، لأن من يحدثك عن حقوق الإنسان هو رأس الدولة، وبذلك أصبح تدريس مادة حقوق الإنسان إلزاميه على الجميع.



وأوضح أن قرار الرئيس عن عام 2022 عام المجتمع المدنى يعد بمثابة مصالحة واعتراف بـ أهمية كرامة المواطن المصري، وتعظيم كرامة المواطن.



واستطرد : "المادة حاليا تدرس فى كل الجامعات المصرية، وبعد حديث الرئيس تم طبع الاستراتيجية وضمها للمادة، وأن التثقيف وبناء قدرات فى حقوق الإنسان واعطاء فكرة لكل طالب، وجزء من مادة مقررة على جميع الكليات بالجامعة".