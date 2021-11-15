سيارة سباق الرالي الكلاسيكية لانسيا LC2 تستعرض عضلاتها من جديد

تعتبر سيارة السباق الكلاسيكية الشهيرة لانسيا LC2 واحده من أشهر سباقات عصر الثمنينات من القرن الماضي ، و يرجع تاريخ إصدار السيارة الخارقة لعام 1984 و تتميز بأنها واحده من السيارات الأيقونية النادرة ، حيث تم انتاج سبع نسخ فقط منها تنافست في 5 سباق مختلف ، و نجحت في الحصول على 13 مركزاً ، و ثلاثة أنتصارات.

و يمتلك سائق سيارات السباقات الشهير و الذي يعمل أيضاً في مجال تجارة السيارات الكلاسيكية "بروس كانيبا" إحدى سيارات لانسيا LC2 ، التي تمتلك تفاصيل و مميزات مصنوعة خصيصاً غير موجودة في النسخ الآخرى ، و يقوم دائماً بأستعراض قوتها و مواصفاتها في الشارع و حلبات السباقات.

و قامت لانسيا و التي كانت جزء من مجموعة فيات في ذلك الوقت بتصميم سيارة LC2 خصيصاً لسباق World Sportscar Championship ، و تعد واحده من أكثر سيارات سباقات الرالي مشاركة ، و روعة منذ تاريخ أنتاجها حتى الآن .

تعتمد لانسيا LC2 على محرك V8 من العملاق الأيطالي فيراري بسعة 3000 سي سي بقدرة سحب طبيعي مثل سيارة 308 GTBi QV موديل 1982 ، و بعد ذلك تم إجراء تعديل و تحويل للمحرك ليكون بسعة 2600 سي سي و تم تزويدة بأثنين من شواحن التيربو.

و في إطار عملية ترقية المحرك و زيادة قوته ، عام 1984 زادت سعة المحرك مرة آخرى الي 3000 سي سي ، ليستطيع توليد قوة تصل الي 840 حصان ، و بمعدل يصل الي 9000 دورة في الدقيقة ، و عزم أقصى للدوران يصل الي 1084 نيوتن/متر ، و بمعدل يصل الي 4800 دورة في الدقيقة .