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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة سباق الرالي الكلاسيكية لانسيا LC2 تستعرض عضلاتها من جديد

سيارة سباق الرالي
سيارة سباق الرالي الكلاسيكية لانسيا LC2 تستعرض عضلاتها

تعتبر سيارة السباق الكلاسيكية الشهيرة لانسيا LC2 واحده من أشهر سباقات عصر الثمنينات من القرن الماضي ، و يرجع تاريخ إصدار السيارة الخارقة لعام 1984 و تتميز بأنها واحده من السيارات الأيقونية النادرة ، حيث تم انتاج سبع نسخ فقط منها تنافست في 5 سباق مختلف ، و نجحت في الحصول على 13 مركزاً ، و  ثلاثة أنتصارات.

و يمتلك سائق سيارات السباقات الشهير و الذي يعمل أيضاً في مجال تجارة السيارات الكلاسيكية "بروس كانيبا" إحدى سيارات لانسيا LC2 ، التي تمتلك تفاصيل و مميزات مصنوعة خصيصاً غير موجودة في النسخ الآخرى ، و يقوم دائماً بأستعراض قوتها و مواصفاتها في الشارع و حلبات السباقات.

و قامت لانسيا و التي كانت جزء من مجموعة فيات في ذلك الوقت بتصميم سيارة LC2 خصيصاً لسباق World Sportscar Championship ، و تعد واحده من أكثر سيارات سباقات الرالي مشاركة ، و روعة منذ تاريخ أنتاجها حتى الآن .

تعتمد لانسيا LC2 على محرك V8 من العملاق الأيطالي فيراري  بسعة 3000 سي سي بقدرة سحب طبيعي مثل سيارة 308 GTBi QV موديل 1982 ، و بعد ذلك تم إجراء تعديل و تحويل للمحرك ليكون بسعة 2600 سي سي و تم تزويدة بأثنين من شواحن التيربو.

و في إطار عملية ترقية المحرك و زيادة قوته ، عام 1984 زادت سعة المحرك مرة آخرى الي 3000 سي سي ، ليستطيع توليد قوة تصل الي 840 حصان ، و بمعدل يصل الي 9000 دورة في الدقيقة ، و عزم أقصى للدوران يصل الي 1084 نيوتن/متر ، و بمعدل يصل الي 4800 دورة في الدقيقة .

لانسيا LC2 سيارة السباق السيارة الخارقة سائق سيارات السباقات

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