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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع: الدولة حمت المرأة من العنف بإصدار التشريعات.. فيديو

العنف ضد المرآه
العنف ضد المرآه

قالت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ، إن عام 2017 تم اطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 وكان من أهمها، المحور الخاص بحمايتها في المجتمع، مؤكدا أن تمكينها تزامن مع حمايتها من العنف .

وأضافت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المرأة تتعرض للتحرش اللفظي والإلكتروني وبالتالي صدرت العديد من التشريعات وحملات التوعية علي أرض الواقع لحماية السيدات من العنف والتحرش .

وأوضحت نسرين البغدادي، أن الدولة المصرية أصدرت هذه القوانيين من أجل أن تكون المرأة لديها طمأنينة في التعامل مع الآخرين أثناء التواجد في أماكن عملها.

 

التحرش الدولة المصرية 2017 مرأة حملات التوعية التشريعات تمكين المراة

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