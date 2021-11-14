أستاذ علم اجتماع: الدولة حمت المرأة من العنف بإصدار التشريعات.. فيديو

قالت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ، إن عام 2017 تم اطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 وكان من أهمها، المحور الخاص بحمايتها في المجتمع، مؤكدا أن تمكينها تزامن مع حمايتها من العنف .

وأضافت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المرأة تتعرض للتحرش اللفظي والإلكتروني وبالتالي صدرت العديد من التشريعات وحملات التوعية علي أرض الواقع لحماية السيدات من العنف والتحرش .

وأوضحت نسرين البغدادي، أن الدولة المصرية أصدرت هذه القوانيين من أجل أن تكون المرأة لديها طمأنينة في التعامل مع الآخرين أثناء التواجد في أماكن عملها.