"آسيا نيوز الإخبارية": مخاوف بشأن مصير الأفيال المعرضة للانقراض في بنجلاديش بعد تعرضهم لموجة قتل

قال مسئولون من بنجلاديش اليوم /الأحد/ إن 5 أفيال آسيوية على الأقل قتلت خلال الأسبوع الماضي، مما يعرض الأعداد المتناقصة من المخلوقات المهددة بالانقراض لخطر أكبر.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية، أن هناك أقل من 100 فيل متبقي فقط في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث أنهم في صراع متواصل مع البشر بسبب تقلص أراضيهم.

وصرح المسئول في إدارة الغابات في بنجلاديش رفيق الإسلام شودري، بأن 4 أفيال قتلت في منطقة شيتاجونج وحدها منذ الأسبوع الماضي، من بينهم اثنين تعرضا للصعق بالكهرباء، وأصيب ثالث بالرصاص في محمية غابة، بينما نفق رابع "لأسباب طبيعية"، وأوضحت الشرطة موت فيل خامس صعقا بالكهرباء في شمال شيربور بالقرب من الحدود الهندية.

وعلى مدى أجيال استخدمت الأفيال تلال شيتاجونج كطريق للهجرة ذهابًا وإيابًا من ميانمار المجاورة، إلا أن التوسع الحضري والزراعة ومخيمات اللاجئين، التي تأوي حوالي مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار، قلصت مساحة أراضيهم، وأدت إلى تزايد أعداد الوفيات، سواء من الأفيال أو البشر على حد سواء.

وأوضح أن المزارعين يستخدمون الأسلاك الكهربائية الحية على طول محيط أراضيهم لإبعاد الفيلة التي ترعى، والتي وصفها بأنها تعتبر "أكبر تهديد منفرد" لبقاء الأفيال على قيد الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن 12 فيلًا تعرضوا للقتل في أنحاء بنجلاديش خلال الـ 18 شهرًا الماضية.