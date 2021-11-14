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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير برنامج أطفال بلا مأوى: نهدف لـ تأهيل الحالات وضمهم من الشارع.. فيديو

أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى

قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي، إن المشروع بدأ في مصر عام 2016، معقبا: "كان نتيجة لخبرات منظمات المجتمع المدني في مصر".


وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "حالات الأطفال تواجدهم في الشارع كان نتيجة طرد من المجتمع الذي يعايشون فيه، والطفل كان يتخيل أنه حصل على حريته في الشارع وتشبع بها وفقد الثقة في التعامل مع الآخرين، لذلك يواجه فريق العمل صعوبة كبيرة في التعامل معهم".


وأوضح: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تهدف للارتقاء بمستوى حياة المواطنين ومعالجة مشاكلهم"، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بهدف نقل إنسان من ظروف صعبة إلى حياة كريمة وأسرية".


وأشار إلى أن مصر كان بها حوالى 16 ألف طفل في 2014، على مستوى محافظات الجمهورية، تعاونت فيها جهات الدولة من الحكومة، القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني، لحل مشكلة الأطفال بلا مأوى .


وتابع: "لدينا فرق مدربة على أعلى مستوى تتمتع بالخبرة والصبر في التعامل مع مثل هذه الحالات وإعادة تأهيلها.. ويتم تحويلهم لدار رعاية من أجل دمجه وإعادة تأهيله وهذا الأمر يعيده إلى الجو الأسرى مرة أخرى".

 

وأكمل 80% من الحالات كانت تتركز في 10 محافظات أغلبهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والسويس، معقبا: "نهدف تأهيل الحالات وانتشالهم من الشارع".

القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني اطفال بلا ماوى المبادرة الرئاسية المجتمع المدني حسني يوسف حياة كريمة

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