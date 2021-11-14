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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عكاشة: البيان الختامي للحوار الاستراتيجي أكد حق مصر في أزمة سد النهضة.. فيديو

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تغير حدث يدل على أن الإدارات الامريكية ليست متشابهة، مشيرًا إلى أن "ترامب" نمط إدارته كان إدارة العلاقات الخارجية من مكتبه، وكان يدير بعلاقات شخصية مع رؤساء الدول وكان هناك تهميش كبير وواضح في الجانب المؤسسي بالولايات المتحدة، واختفت وزارة الخارجية الأمريكية تمامًا في عهد "ترامب".


وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه توجه بشكل عام واضح لإعادة الشكل الكلاسيكي في إدارة علاقات الولايات المتحدة الخارجية مع الدول الهامة بالنسبة لها، مؤكدًا أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي شهد فتح كافة الملفات بين مصر والولايات المتحدة.


وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن البيان الختامي للحوار الاستراتيجي أكد على حق مصر في أزمة سد النهضة، مشددًا على أن هناك نمطية في تعامل الولايات المتحدة مع مصر ارتفع الفترة الأخيرة بالتلويح بملف حقوق الإنسان، وهي بمثابة ورقة ضغط على مصر. 

الحوار الاستراتيجي المركز ألمصري للفكر والدراسات الولايات المتحدة سد النهضة الإعلامي عمرو عبد الحميد نشأت الديهي الرئيس الأمريكي الخارجية الأمريكية

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