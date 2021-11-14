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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر.. غدًا

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي غداً الاثنين، بجامعة مصر ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

 

وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية بعد حضوره حفله مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض وإشادته بمستوى الحدث عبر تويتر. 

السوشيال ميديا.. نادين نسيب نجيم تتصدر تريند تويتر.. والسفير الفرنسي بالسعودية يشيد بحفل تامر حسني

تامر حسني يشكر السفير الفرنسي في السعودية بعد حضور حفله بموسم الرياض

نشر السفير الفرنسي لودوفيك بوي مجموعة من الصور لحفل تامر حسني على تويتر وعلق عليها قائلا: "سعيد باكتشاف بوليفارد #موسم_الرياض، خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة #الترفيه ، مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني! شكرًا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي!".

فيما حرص تامر حسني على إعادة نشر تغريدة السفير الفرنسي وعلق عليها قائلا: "ألف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعودية.. كلامك غالي اوي عندي وشرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك ولحرمكم المصون".

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