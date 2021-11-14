تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر.. غدًا

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي غداً الاثنين، بجامعة مصر ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للسفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية بعد حضوره حفله مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض وإشادته بمستوى الحدث عبر تويتر.

نشر السفير الفرنسي لودوفيك بوي مجموعة من الصور لحفل تامر حسني على تويتر وعلق عليها قائلا: "سعيد باكتشاف بوليفارد #موسم_الرياض، خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة #الترفيه ، مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني! شكرًا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي!".

فيما حرص تامر حسني على إعادة نشر تغريدة السفير الفرنسي وعلق عليها قائلا: "ألف الف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكه السعودية.. كلامك غالي اوي عندي وشرف كبير ليا و تحياتي الغاليه ليك ولحرمكم المصون".