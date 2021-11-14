أخبار البرلمان|مقترح لتدريس "حقوق الإنسان" فى المدارس.. وهذه عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة الأحد 14/نوفمبر/2021 - 11:35 م 11/14/2021 11:35:51 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أهم الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: برلماني: قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين يحافظ على صحة المواطنين بعد ضبط 60 طربة حشيش.. هذه العقوبات تنتظر تجار المخدرات قيام العمدة بهذه الأمور تؤدي إلى فصله من منصبه.. مشروع قانون نواب يطالبون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل ما علاقة البرلمان بزيادة رسوم المكياج وأدوات التجميل؟ برلمانية توضح فوائد تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس الميتافيروس والتعليم وسيناء.. أبرز المقالات على موقع التنسيقية إعفاء سيارات هذه الفئة من الضريبة الجمركية.. مشروع قانون بعد ضبط 4 مسئولين بمستشفى حكومي..تعرف على عقوبة الاستيلاء على المال العام برلمانية تتقدم باقتراح لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس لتحقيق الاستغلال .. قانون الموارد المائية يعدد ضوابط تشغيل آلات رفع المياه طباعة شارك التامين الصحي الشامل حقوق الإنسان مكياج تجار المخدرات الموارد المائية قانون التأمين الصحي الشامل