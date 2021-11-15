البوعنيين: البحرين داعم كبير لاستضافة كل البطولات العربية.. ومصر تتمتع ببنية تحتية رائدة في مجال سباق الدراجات

قال أحمد محمد البوعنيين رئيس وفد مملكة البحرين في البطولة العربية للدراجات، إن مملكة البحرين دائما داعم كبير للمشاركات العربية في كل البطولات الرياضية من أجل تعزيز أواصر المحبة بين الشباب العربي في مختلف البطولات العربية، لافتاً إلى البطولات العربية للدراجات التي استضافتها المملكة في عامي 2013 و2017 فضلاً عن مشاركتها الفعالة في تنظيم عدد من البطولات على المستوى الخليجي.

وأضح"البوعنيين"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن البطولة العربية التي تحتضنها القاهرة الأن عبارة عن 5 بطولات مجمعة في مكان واحد وتشمل سباقات الطريق والجبلي والمضمار ومسابقات لذوي الهمم أيضاً، مشيداً بريادة مصر في هذا المجال وحرصها على استضافة مثل هذه البطولات وذلك لما تتمتع به من قرب جغرافي من جميع الدول العربية فضلاً عن وجود بنية تحتية رياضية من مضمار دولي موجود بالقرب من استاد القاهرة والطرق التي تسمح بأداء مثل هذه سباقات الطريق إضافة إلى الطبيعة الجبلية التي تسمح بدراجات الجبل .

وأضاف: يشارك المنتخب البحريني في سباقين في هذه البطولة حيث يبدأ يوم الأربعاء المقبل فردي ضد الساعة لـ اللاعب أحمد عبد الغني مدن وأحمد ناصر أحمد، ويوم الجمعة المقبل أيضاً أحمد عبد الغني مدن وأحمد ناصر أحمد ويحيي الدين دياب خليفة.

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة حاليا البطولة العربية لدراجات الطريق بمشاركة عدة دول عربية وخليجية يمثلها وفود كل من "مصر، الإمارات، البحرين، الأردن، السعودية، قطر، لبنان،الجزائر، فلسطين، سلطنة عمان، الكويت،ليبيا، المغرب، اليمن، السودان.

وشارك صدى البلد الإخباري لحظات الاستعدادت التي تجرى على قدم وساق حاليا في مصر بمدينة 6 أكتوبر حيث يقام تحت مظلة الاتحاد العربي للدراجات، ويتضمن البطولات العربية لدراجة الطريق بأنواعها وفئاتها السنية المختلفة ودراجة المضمار والدراجة الجبلية والبي إم إكس، ودراجة أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) خلال الفترة من 12-28 نوفمبر/ الجاري، ويشارك فيها 17 اتحاداً عربياً، وأكثر من 400 لاعب ومدرب وفني وإداري.

ويشارك وفد مملكة البحرين 3 دراجين وهم أحمد عبد الغني مدن، أحمد ناصر أحمد، سباق الطريق فردي عام وسينطلقون بالسباق الجمعة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد للوفود المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن عدة اجتماعات هامة ستعقد على هامش المهرجان بداية باجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري، يتبعه اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 من الشهر نفسه، وانتهاء باجتماع مركز الدراجة العربية يوم 22 نوفمبر، حيث يتم في تلك الاجتماعات تداول العديد من الأمور الهامة والتي سيتم من خلالها استعراض الإنجازات الماضية، وتقديم مقترحات مستقبلية، إضافة إلى عرض الاستعدادات للجمعية الانتخابية المزمع عقدها في شهر مايو/ أيار من العام المقبل في مصر