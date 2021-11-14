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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير مصر في كندا: جمعية روتا قدمت خدمات تنموية لجامعي القمامة

سفير مصر في كندا
سفير مصر في كندا يشارك في الاجتماع السنوي لجمعية روتا

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الأحد، في الاجتماع السنوي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعى القمامة فى مصر،  والذي عقد بعنوان "منارة من أجل التغيير"، وشهد مشاركة واسعة من شركاء الجمعية في كل من مصر وكندا.


وألقى أبو زيد كلمة فى بداية اللقاء، أشاد فيها بما قامت به جمعية روتا من أعمال ومشروعات منذ عام 2018 من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في مصر، والحلول طويلة الأجل لمجتمع جامعى القمامة في منشأة ناصر على وجه الخصوص.


وأضاف أن الجهد الذى تقدمه جمعية روتا يتوافق والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل توفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، فى إطار رؤية شاملة تستهدف بناء دولة تجسد قيم الحداثة والتنوير، وتسعى لتوفير حياة أفضل لجميع أبنائها، لاسيما المرأة والشباب والفئات المستضعفة.


وأكد السفير المصري في كلمته، أن وجود مجتمع مدني قوي وحيوي ومسئول، هو عنصر أساسى في معادلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا في بناء قدرة المجتمع على الصمود والمساهمة في مكافحة العادات الاجتماعية السلبية، مسلطاً الضوء في هذا الخصوص على مبادرة حياة كريمة وأهدافها.


وشاركت فى اللقاء السيدة الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات سابقاً، وأحد أبرز الداعمين لعمل جمعية روتا في مصر، فضلاً عن مجموعة من الفنانين المصريين  كمغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد، والفنانة رولا زكي، ونخبة من أعضاء الجالية المصرية فى كندا التي تساهم فى دعم جهود ومشروعات الجميعة.


وتعد جمعية روتا هي مؤسسة خيرية كندية تتمثل مهمتها في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التعليم. وتدعم روتا حالياً مجتمع جامعي القمامة في مصر بحي الزبالين، من خلال العمل مع جمعية حماية البيئة في مصر.

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