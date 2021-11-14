عمرو دياب الأكثر استماعا على يوتيوب فى تصنيف الأغاني العربية

احتل النجم الكبير عمرو دياب المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف Youtube Charts.

وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد، بينما جاء في المركز الثاني المغني الشعبي عصام صاصا بمشاهدات وصلت لـ خمسة ملايين و ٨٠٠ ألف مشاهدة ، فيما جاء في المرتبة الثالثة للنجوم الأكثر استماعًا في مصر محمد حماقي بمشاهدات تقدر بخمسة ملايين و ٧٠٠ ألف.

اخر حفلات الهضبة:

يذكر أن الهضبة قد أحيا مؤخرا حفلا بالتجمع الخامس لصالح إحدى الشركات الخاصة ، وحضر الحفل نخبة من النجوم والشخصيات العامة.