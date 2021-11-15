السلطات العراقية تطيح بعنصر تابع لداعش الإرهابي بالأنبار

أعلنت السلطات الأمنية العراقية نجاحها في الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى بـ"ولاية الأنبار" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد - أنه بعملية نوعية للاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع العراقية، وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى ولاية الأنبار، والمكني (أبو سيف) في قضاء الرطبة بالأنبار.

وأشارت إلى أن المسؤول الإداري لما تسمى ولاية الأنبار، كان المسئول عن نقل الأرزاق والمؤن والدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ عناصر داعش الإرهابي في عمق الصحراء، ومن المطلوبين لسلطات الأمن العراقية بموجب أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي.

