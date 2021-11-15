كوبر : واجهت صعوبات كبيرة مع منتخب الكونغو وأتمنى صعودنا ومنتخب مصر للمونديال

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو أنه واجه ظروف وصعوبات كبيرة خلال عمله مع الكونغو.

وتابع كوبر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أتمنى صعودنا بجانب منتخب مصر للمونديال".

وأكمل :"رغم رحيلي لكن علاقتي طيبة بالجماهير المصرية".

تأهل منتخب الكونغو إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، بالفوز على منتخب بنين 2 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.



وسجل ديومرسي مبوكاني، مهاجم نادي الكويت الرياضي، هدف المباراة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة حسم منتخب الكونغو الديمقراطية تأهله إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، عقب تصدره مجموعته برصيد 11 نقطة.

وتنتظر الكونغو الديمقراطية قرعة المرحلة النهائية، يوم 18 ديسمبر المقبل، للتعرف على منافسها المقبل.