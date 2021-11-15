بعد تقسيم أصحاب العقارات إلى ما قبل وما بعد 2013 هل تواجه تعديلات القانون شبهة عدم الدستورية.. الضرائب تجيب

أشار طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى تعديلات قانون ضريبة الدخل والتي تقضي بتقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد، منوهاً أنه سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة وسيسدد قيمة 2.5% من قيمة العقد.

وأضاف طلعت عبد السلام في مداخلة هاتفية معبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ، أن الحكومة عندما تقدمت بهذا المشروع كان هدفها هو تقنين ملكية العقارات في مصر وإحداث نقلة في هذاالصدد، وتخفيف الاعباء على المواطنين ممن باعوا عقاراتهم في فترة ماقبل 2013 ، وحتى لايتم مطالبتهم بضريبة كبيرة، معقباً: "القانون يحقق أكثر من هدف وأعتقد أن هذه القوانين لو ظهرت للنور ستحدث نقلة نوعية "

ونوه مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب قائلاً: " مسألة الدستورية من عدمها ستناقش بشكل تقني موسع داخل أروقة البرلمان " .

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتهدف التعديلات إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية لتنتهي بذلك المشكلة التي أثيرت في بداية العام بسبب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي ألزمت الوحدات السكنية التي ترغب في تركيب المرافق بضرورة التسجيل في الشهر العقاري.وجاءت فلسفة التعديلات للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.