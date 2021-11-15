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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم: تأهل المنتخب لكأس العالم سيرفع من أسهم الكرة المصرية

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز أن تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 بقطر سيساهم في رفع أسهم الكرة المصرية.
وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية  ETC  :  من الجيد للرياضيين في مصر تأهل مصر لكأس العالم، لأن ذلك يرفع أسهم كرة القدم المصرية".


وأضاف: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة بالمرحلة الإقصائية".

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.

منتخب مصر بيراميدز مصر كأس العالم

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