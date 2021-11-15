ربيع ياسين: المدرب الأجنبي هو الأفضل لمنتخب مصر والأهلي والزمالك

قال ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن المدرب الأجنبي هو الأفضل لقيادة الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.

وقال ربيع ياسين فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" دائمًا أقول إن المدرب الأجنبي هو الأفضل لمنتخب مصر و للنادي الأهلي والزمالك".

وأضاف:" منتخب مصر دائمًا يستحق مدرب كبير لتحمل الضغوطات".

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.