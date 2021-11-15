حمادة صدقي: عدم استقرار الجبلاية أثر سلبيا على الدعاية لمئوية اتحاد الكرة

تحدث حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حظوظ مصر في التأهل لكأس العالم، والمنافس المحتمل للمنتخب في المباراة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وواصل صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc: "الأهم من المنافس المحتمل من الخمسة الكبار في تصفيات المونديال، هو الطريقة التي يلعب بها الفراعنة في هذه المباراة".



وتابع صدقي: "عدم الاستقرار الإداري في اتحاد الكرة اثر سلبيا على الدعاية لمئوية الجبلاية والمنتخب الوطني، وهناك احتفالية سيتم الدعوة لها في مشروع الهدف قريبا".



وأكمل المدير الفني السابق لعدد من الفرق المصرية: "هناك تحركات لإقامة احتفالية عظيمة، حتى لو كانت الدعاية والتجهيز والترويج لها أقل من المستوى المطلوب".