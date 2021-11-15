نسي نجاحي.. ربيع ياسين: اتحاد الكرة ظلمني

قال ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن اتحاد الكرة ظلمه خلال مهامه مع منتخبات الناشئين.

وقال ربيع ياسين فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" اتحاد الكرة ظلمني قمة الظلم ونسي نجاحاتي مع المنتخبات التى توليت مهمتها".

في سياق أخر يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.