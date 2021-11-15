إبراهيم حسن : المنتخب الجزائري أصبح "مرعباً" تحت قيادة بلماضي

أشاد إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري بآداء المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة ".



وقال حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق :" الكرة الجزائرية تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب جمال بلماضي ، حيث ظهر محاربو الصحراء بشكل رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بمصـر ، ونجحوا في حصد اللقب ".



وأضاف :" المنتخب الجزائري هو الأفضل حالياً في القارة السمراء ، وهو المرشح الأقوى للتأهل إلى المباراة الفاصلة حينما يواجه بوركينا فاسو مساء الثلاثاء ".

في سياق أخر يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.