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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، أمس الأحد، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 2452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ، ليصل لإجمالي الإصابات 892 ألفا و 123 إصابة .


وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 2120 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 851 ألفا و303 حالات، بالإضافة لتسجيل 23 وفاة ليصل مجموع الوفيات 11238 حالة.


وأضاف البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4045428، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3616943.


وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 413 ألفا و 8 حالات، دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2462.


وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد إنه تم أيضا تسجيل 39 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410 آلاف و 277 حالة ، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 34ر99 %.


وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 69 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألفا و 226 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.


وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 103 حالات ليبلغ إجمالي المتعافين 930 ألفا و12 حالة بنسبة تعاف 98.1 %، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة ،ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و 743 حالة بنسبة قدرها 1.6 %.


وأضاف البيان أن مليون و 571 ألفا و 72 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و 393 ألفا و250 شخصا، مقابل 24 مليونا و 360 ألفا و 793 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد تسجيل 974 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 652735 ألفا ، بالإضافة لتسجيل 5 حالات وفاة.


أما في نواكشوط، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 38133 ، فيما تماثل للشفاء 48 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36570، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 807 .


وفي تونس أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و311 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 102 شخص خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و504 أشخاص.


ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 146 شخصا.


أما في الجزائر ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٩٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا، و٧ حالات وفاة، فيما تماثل ٦٨ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٩٧٠ حالة؛ من بينها ٩٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفا و٦٩٨ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٨٤ حالة، فيما يتواجد حاليا ١٨ مريضا في العناية المركزة.


ونوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٩ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا

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