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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النائب أحمد فرغلي عن أزمة مقلب قمامة حي الزهور: تفوق إمكانيات المحافظة

مقلب قمامة حي الزهور
مقلب قمامة حي الزهور


علق النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، على أزمة مقلب قمامة حي الزهور ببورسعيد، قائلا: الأزمة ليست وليدة اللحظة ومستمرة منذ شهور، متابعا: مقلب القمامة متواجد منذ سنوات عديدة ولكنه مهجور.

 

وأضاف “أحمد فرغلي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” نتفاجئ باشتعال الحراق داخل المقلب بالرغم من أنه مهجور منذ سنوات، متابعا: الواقع مختلف تماما عن الصور المتداولة.

 

وأشار إلى أن مقلب القمامة يتسبب في أضرار صحية بالغة للمواطنين، متابعا: وزارة البيئة قامت بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة المقلب.

 

وأوضح أن اللجنة أقرت أن الوضع في المقلب يفوق إمكانيات المحافظة ووزارة البيئة، مسترسلا: المقلب يحتوي على مايقارب من 60 أو 70 طن قمامة.

 

ولفت إلى أنه توجه إلى محافظة التنمية المحلية من أجل الوصول إلى حل نهائي وجذري لتلك الأزمة، متابعا: مايقارب من 250 ألف نسمة متضررون من المقلب الأدخنة المنبعثة منه.

 

النائب أحمد فرغلي قلب قمامة حي الزهور محافظة بورسعيد مجلس النواب اخبار التوك شو

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