تعليق عمرو أديب على ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الانتخابات الرئاسية الليبية ستشهد الكثير والكثير، مضيفا أن هناك مرشحون في الانتخابات المرتقبة معروفين.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأحد، أن :"سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، اللي كان في السجن ومحكوم عليه بالإعدام ومطلوب من الجنائية الدولية لبس ملابس أبوه وترشح لرئاسة ليبيا".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أنه من المقرر أن تنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات في غاية الأهمية للشعب الليبي.



من جانبه قال أحمد النمر السياسي والإعلامي الليبي، إن هناك تداعيات لترشح سيف الإسلام نجل القذافي لرئاسة ليبيا، مضيفا أن المشير خليفة حفتر وباش آغا أبرز المترشحين قريبا في الانتخابات الرئاسية في ليبيا.



فيما أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، أمس الأحد، بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات الليبية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الصحيفة أن سيف الإسلام القذافي قدم ملف ترشحه شخصيا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي ليبيا.