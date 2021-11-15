عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق عمرو أديب على ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية.. فيديو

الاعلامي عمرو أديب
الاعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الانتخابات الرئاسية الليبية ستشهد الكثير والكثير، مضيفا أن هناك مرشحون في الانتخابات المرتقبة معروفين.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأحد، أن :"سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، اللي كان في السجن ومحكوم عليه بالإعدام ومطلوب من الجنائية الدولية لبس ملابس أبوه وترشح لرئاسة ليبيا".

 

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أنه من المقرر أن تنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات في غاية الأهمية للشعب الليبي.


من جانبه قال أحمد النمر السياسي والإعلامي الليبي، إن هناك تداعيات لترشح سيف الإسلام نجل القذافي لرئاسة ليبيا، مضيفا أن المشير خليفة حفتر وباش آغا أبرز المترشحين قريبا في الانتخابات الرئاسية في ليبيا. 


فيما أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، أمس الأحد، بأن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات الليبية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

وذكرت الصحيفة أن سيف الإسلام القذافي قدم ملف ترشحه شخصيا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي ليبيا.

 

عمرو أديب الانتخابات الرئاسية اخبار التوك شو سيف الإسلام القذافي نجل القذافي

موضوعات متعلقة

سيف الإسلام القذافي يترشح في انتخابات الرئاسة الليبية.. متخصص يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

إحذفها فورا .. 7 تطبيقات تخترق جميع بيانات مستخدمى هواتف أندرويد

هل تتحجب المرأة أمام الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم؟

تسلا 3 بيرفورمانس تستعرض قوة التسارع .. فيديو

أسعار السيارات مستمرة في الارتفاع لغاية امتى؟.. رئيس مجلس معلومات سوق السيارات يجيب

بسبب خطأ.. بيضة تسبب حروق شديدة لـ رجل في الوجه والصدر

أمطار لمدة يومين.. الأرصاد السعودية تصدر توقعات الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

لو حرقوا الكنائس هنصلي بالمساجد.. رسالة نارية من البابا تواضروس لأهل الشر

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ