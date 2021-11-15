حقيقة تضرر محطة بوشهر النووية الإيرانية من زلزال هرمزكان

قالت السلطات الإيرانية، أن الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان لم يؤثر على محطة بوشهر النووية.

وقال قسم العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية، إن الزلزال بقوة 6.4 درجات لم يخلف أي آثار على المحطة ولم يخل بمسار العمل في أقسامها المختلفة.

ووفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية، فإن جميع الأقسام والأجهزة والمرافق والأبنية في محطة بوشهر النووية سليمة تماما، ولم تتوقف عن العمل إثر حادث الزلزال.

وأكد البيان، أن محطة بوشهر النووية مصمّمة وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية وبما يُمكنها من مقاومة أشد أنواع الزلازل حفاظا على سلامة المنطقة.

وأفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية، بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 27 آخرين بعد زلزالين قويين ضربا جنوب إيران.



وفي وقت سابق، ضرب زلزالان بقوة أكثر من 6.0 درجات بالقرب من مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان.



وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ، قُتل أحد الضحايا جراء سقوط عمود كهرباء.