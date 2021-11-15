عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور : لو أنا لسه بلعب والزمالك عرض عليا 10 ملايين وبيراميدز 30 هفضل في الزمالك

صدى البلد

نشر الاعلامى سيف زاهر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”. 

 

وكتب سيف زاهر “ خالد الغندور: لو أنا لسه بلعب والزمالك عرض عليا 10 مليون وبيراميدز 30 هفضل في الزمالك ”. 

 

يذكر أن ، الإعلامي خالد الغندور كشف حقيقة إحتفال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بفوز الأهلي على غريمه التقليدي نادى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

 

كان الدولي المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نشر فيديو احتفالات بألعاب نارية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام” ثم شارك  محمد صلاح متابعيه بصورة غريبة   حيث ظهر وهو يخرج لسانه ، "، دون أي تعليق، ليترك الجمهور في حيرة دون معرفة السبب.

 

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":  طبعا لو متابع هتعرف ان هناك احتفالية في انجلترا يوم ٥ نوفمبر اسمها bonfire night وكلها العاب نارية و ممكن بكل سهولة تخش علي جوجل و انت تعرف الثقافة مهمة برده وصلاح بيحتفل مع الانجليز ومنزل العاب نارية مثل كل الانجليز مش عشان مباراة الزمالك والأهلي.


 

خالد الغندور

ترشيحاتنا

نائبة الرئيس الأمريكي تعلق على ارتفاع أسعار مواد البقالة

الصحة: تسجيل 935 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 64 حالة وفاة

وداعًا ألزهايمر.. العلماء يتوصلون لـ لقاح يقي من المرض البشع

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

أسعار ومواصفات سكودا كاميك موديل 2021  في المغرب | صور

حماية المستهلك يلزم معارض السيارات بالإعلان عن أسعارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

لو حرقوا الكنائس هنصلي بالمساجد.. رسالة نارية من البابا تواضروس لأهل الشر

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ