خالد الغندور : لو أنا لسه بلعب والزمالك عرض عليا 10 ملايين وبيراميدز 30 هفضل في الزمالك

نشر الاعلامى سيف زاهر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر ”.

وكتب سيف زاهر “ خالد الغندور: لو أنا لسه بلعب والزمالك عرض عليا 10 مليون وبيراميدز 30 هفضل في الزمالك ”.

يذكر أن ، الإعلامي خالد الغندور كشف حقيقة إحتفال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بفوز الأهلي على غريمه التقليدي نادى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

كان الدولي المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نشر فيديو احتفالات بألعاب نارية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام” ثم شارك محمد صلاح متابعيه بصورة غريبة حيث ظهر وهو يخرج لسانه ، "، دون أي تعليق، ليترك الجمهور في حيرة دون معرفة السبب.

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": طبعا لو متابع هتعرف ان هناك احتفالية في انجلترا يوم ٥ نوفمبر اسمها bonfire night وكلها العاب نارية و ممكن بكل سهولة تخش علي جوجل و انت تعرف الثقافة مهمة برده وصلاح بيحتفل مع الانجليز ومنزل العاب نارية مثل كل الانجليز مش عشان مباراة الزمالك والأهلي.



