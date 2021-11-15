صحيفة إسبانية: زيدان على رادار مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير

دخل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، دائرة ترشيحات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي الإدارة الفنية للفريق في حال الاستغناء عن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية للعملاق الإنجليزي.



وأفادت صحيفة "أس" الإسبانية -في تقرير لها- بأن اسم زيدان يتردد بقوة داخل النادي الإنجليزي، خاصة في ظل سلسلة الهزائم التي مُني بها الفريق أمام ليفربول 5-صفر، ومانشستر سيتي 2-صفر، والنتائج السلبية منذ بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يرغب في تولي المسئولية الفنية للمنتخب الفرنسي، لكن وجود ديدييه ديشامب يحول دون الأمر، فضلا عن أن وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمدافع الفرنسي رفائيل فاران، مع مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) قد يسهل من أمر وجود زيدان مع النادي الإنجليزي.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 17 نقطة، بعدما فاز بخمس مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر أربع مباريات.