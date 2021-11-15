لأول مرة في ربعين.. انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 3%

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي مقارنة بالربع السابق.

ويعد هذا الانكماش وفق ما نقلته وكالة رويترز هو أول انخفاض في ربعين مع عودة ظهور عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الذي أضر بالإنفاق الاستهلاكي.

وكشفت أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن انخفاض ربع سنوي بنسبة 0.8٪، وهو أسوأ من متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 0.2٪.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض بنسبة 1.1٪ ، مقابل انخفاض توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.5٪.