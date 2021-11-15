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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة في ربعين.. انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 3%

اقتصاد اليابان
اقتصاد اليابان

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي مقارنة بالربع السابق.

ويعد هذا الانكماش وفق ما نقلته وكالة رويترز هو أول انخفاض في ربعين مع عودة ظهور عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الذي أضر بالإنفاق الاستهلاكي.

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وكشفت أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن انخفاض ربع سنوي بنسبة 0.8٪، وهو أسوأ من متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 0.2٪.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض بنسبة 1.1٪ ، مقابل انخفاض توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.5٪.

 

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الانفاق الاستهلاكي اليابان الاقتصاد الياباني

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