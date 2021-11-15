موريتانيا تتسلم 168 ألف جرعة من لقاح "جونسون" مقدمة من الولايات المتحدة

تسلمت موريتانيا 168 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).



وذكرت وزارة الصحة الموريتانية -في بيان اليوم الاثنين- أن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسلم اللقاحات بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وتُعد هذه هي الدفعة الثانية من الجرعات المقدمة من واشنطن، بعد دفعة أولى سُلمت في أغسطس الماضي.



حضر التسليم؛ السفيرة الأمريكية في نواكشوط سينثيا كيرشت، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، ومسؤولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).



ووفق آخر إحصائية صدرت مساء أمس الأحد، بلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موريتانيا مليونًا و39 ألفًا وشخصين.



وحصلت موريتانيا على ما مجموعه مليونين و100 ألف جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في تطعيم قرابة 40% من المستهدفين والبالغ عددهم مليونين و600 ألف مواطن.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 38 ألفًا و133 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 36 ألفًا و570 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 807 حالات.

