تنفيذ 20 قرارا لإزالة تعديات بقرية الألبان بنطاق حي فيصل في الموجة 18 بالسويس

قامت حملة مكبرة بالسويس اسفرت عن تنفيذ ٢٠ قرارا لإزالة تعديات بالبناء بالطوب الأبيض علي أرض أملاك دولة، وفي المتابعة تم التأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ القانون واستراد حق الشعب.

وفي اطار بدء للموجة ١٨ لإزالة التعديات والإشغالات ومتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن وممثلي الحماية المدنية وقسم شرطة فيصل بمتابعة اعمال إزالات التعديات بحي فيصل.