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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيارات جبلية للزلزالين اللذين ضربا إيران.. فيديو

صدى البلد

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو ،  للهزات الارتدادية للزلزالين اللذين  ضربا محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، وأدى إلى انهيارات جبلية وفاة وإصابة عدة أشخاص.

 

 

و قالت السلطات الإيرانية، أن الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان لم يؤثر على محطة بوشهر النووية.

وقال قسم العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية، إن الزلزال بقوة 6.4 درجات لم يخلف أي آثار على المحطة ولم يخل بمسار العمل في أقسامها المختلفة.

ووفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية، فإن جميع الأقسام والأجهزة والمرافق والأبنية في محطة بوشهر النووية سليمة تماما، ولم تتوقف عن العمل إثر حادث الزلزال.

وأكد البيان، أن محطة بوشهر النووية مصمّمة وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية وبما يُمكنها من مقاومة أشد أنواع الزلازل حفاظا على سلامة المنطقة.

وأفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية، بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 27 آخرين بعد زلزالين قويين ضربا جنوب إيران.

ايران

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