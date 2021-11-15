محمود وادي: الزمالك طلب ضمي.. وحسام حسن أسطورة حية

أكد الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق بيراميدز تركيزه مع نادية لتحقيق بطولة في الموسم الحالي مشيرا الي وجود كثير من العناصر المميزة داخل الفريق .

وأضاف محمود وادي خلال تصريحات تلفزيونية : محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي الأفضل في الدوري المصري كما أن علي جبر والونش اصعب مدافعين لعبت ضدهم .

وأكمل : ارقام محمد الشناوي تحكي عنه وفشلت في التسجيل في مرماه انه سد منيع .

وأوضح : اخذت كثير من الوقت للانسجام مع فريق بيراميدز قبل ان اتعرض للإيقاف والاصابة ابعدتني عن المشاركة لمدة أربعة أشهر .

وأردف : الزمالك تحدث معي لضمي خلال فترة ايقافي في بيراميدز وكلن إيهاب جلال طلب مني بذل جهد أكثر للمشاركة .

وأختتم مهاجم فريق بيراميدز تصريحاته : حسام حسن صاحب فضل كبير علي وهو سبب تواجدي في بيراميدز حاليا انه اسطورة ويمتاز بانه لا يحاسب اللاعبين بالقطعة .