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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيسة كرواتيا تحتفل بالتأهل منتخب بلادها الي كأس العالم| صور

رئيسة كرواتيا
رئيسة كرواتيا

أعربت كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا السابقة عن سعادتها بتأهل منتخب بلادها إلى نهائيات كأس العالم، 2022. 

ونشرت رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، صورًا لها عبر حساباها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتفل بالتأهل رسميًا إلى مونديال قطر . 

وكتبت رئيسة كرواتيا السابقة : "هيا بنا إلى قطر.. شكرًا يا رجال".

ونجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الفوز على روسيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بولجد"، ضمن  الجولة العاشرة من مباريات المجموعة الثامنة بتصفيات أوروبا .

هدف المباراة الوحيد جاء في الوقت القاتل بالدقيقة 81، عبر أقدام فيودور كودرياشوف مدافع روسيا.

حيث سجّل بالخطأ في مرمى بلاده، إذ تعامل مع كرة عرضية من الجهة اليمنى بطريقة سيئة وحوّل الكرة لداخل شباك فريقه.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة ليتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الروسي الذي يتبقى له أمل التأهل عبر الملحق الأوروبي.

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Screenshot 2021-11-15 051926
منتخب كرواتيا كأس العالم كرواتيا رئيسة كرواتيا

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